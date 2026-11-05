Trump avalia Ron DeSantis para substituir Pete Hegseth no comando do Pentágono

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a considerar o governador da Flórida, Ron DeSantis, como possível substituto de Pete Hegseth no comando do Departamento de Defesa, segundo fontes ouvidas pela CBS News. A possibilidade surgiu em meio a questionamentos dentro do governo sobre a permanência de Hegseth após as expressivas derrotas republicanas nas eleições de meio de mandato.

De acordo com as fontes, Trump conversou com assessores e aliados sobre a possibilidade de trocar o secretário. Uma das alternativas discutidas seria indicar DeSantis, que poderia passar pela aprovação do Senado ainda durante o período de transição política e assumir o cargo após o término de seu mandato como governador, em 5 de janeiro.

Apesar das especulações, Trump afirmou na quinta-feira que pretende manter Hegseth à frente do Pentágono. “Tenho toda a intenção de mantê-lo”, declarou o presidente, reconhecendo que recebeu ligações de pessoas insatisfeitas com o secretário, mas dizendo não entender as críticas.

A pressão sobre Hegseth também aumentou no Congresso. O deputado republicano Thomas Massie pretende reapresentar uma proposta de impeachment contra o secretário na próxima semana. O parlamentar acusa Hegseth de colocar em risco a população civil, desrespeitar as leis de guerra e comprometer a Constituição americana.

Massie afirma acreditar que haverá apoio suficiente de republicanos para aprovar a medida. Trump, por sua vez, criticou o deputado e o classificou como uma pessoa “muito ruim” e destrutiva.

Outro fator de desgaste para o governo é a guerra contra o Irã. O vice-presidente JD Vance atribuiu o resultado eleitoral negativo ao conflito. O próprio Trump também reconheceu que a guerra contribuiu para as perdas republicanas.

Com a expectativa de que os democratas assumam o controle das duas Casas do Congresso em janeiro, a possibilidade de investigações e novas iniciativas contra Hegseth também preocupa aliados do presidente. A Casa Branca, entretanto, declarou que Trump mantém plena confiança no secretário de Defesa.

Fonte: ABC/Click Orlando