Pressão econômica e reação a políticas migratórias impulsionam voto latino nas eleições de meio de mandato nos EUA

Os eleitores latinos tiveram participação recorde nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos em 2026, impulsionados principalmente pelo aumento do custo de vida e pela insatisfação com as políticas migratórias do presidente Donald Trump. Os dados são de uma pesquisa nacional divulgada pela UnidosUS e pela Latino Community Foundation.

O levantamento, realizado pela BSP Research com 3.050 eleitores hispânicos cuja participação foi verificada, indica que esse grupo teve influência importante na disputa pelo controle do Congresso e em eleições para governos estaduais.

Segundo Janet Murguía, presidente e CEO da UnidosUS, a eleição representou um momento de destaque para a comunidade latina. Ela atribuiu o aumento da participação à insatisfação com a economia e à rejeição às políticas de deportação em massa do governo Trump, que, segundo a organização, expuseram latinos a situações de assédio, abuso e violência.

Murguía também destacou avanços históricos da comunidade na política. Pela primeira vez, um latino e uma latina foram eleitos governadores dos dois estados mais populosos do país: Xavier Becerra, na Califórnia, e Gina Hinojosa, no Texas.

Inflação e custo de vida lideram preocupações

A situação econômica foi apontada como a principal preocupação dos eleitores latinos.

De acordo com a pesquisa:

58% disseram que custo de vida e inflação são suas maiores prioridades.

54% citaram os preços dos alimentos e das compras de supermercado como uma preocupação central.

50% afirmaram não ter dinheiro sobrando no fim do mês ou enfrentar dificuldades para pagar as contas.

43% esperam que as políticas econômicas de Trump deixem sua situação financeira pior.

Os resultados indicam que questões diretamente relacionadas ao orçamento familiar tiveram peso significativo na decisão dos eleitores.

Maioria rejeita aumento de recursos para o ICE

A imigração também apareceu como um tema decisivo. Embora 90% dos entrevistados apoiem um sistema migratório equilibrado, que inclua um caminho para a cidadania conquistado por meio de requisitos legais, 68% se opõem à destinação de US$ 240 bilhões para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE).

Além disso, 76% defendem que agentes do ICE sejam obrigados a usar câmeras corporais e uniformes que permitam sua identificação, além de apoiar restrições ao uso da força.

Para Julián Castro, CEO da Latino Community Foundation, a participação recorde demonstra a influência política da comunidade. Ele afirmou que o próximo desafio é transformar essa mobilização eleitoral em avanços econômicos e oportunidades para as famílias trabalhadoras.

Democratas ampliam apoio entre eleitores latinos

A pesquisa também identificou uma mudança no comportamento eleitoral desse grupo.

Candidatos democratas à Câmara dos Representantes receberam 67% dos votos latinos, um crescimento de 10 pontos percentuais em comparação com o desempenho do partido entre esses eleitores na eleição presidencial de 2024.

O levantamento aponta ainda que aproximadamente 17% dos eleitores latinos que votaram em Trump em 2024 mudaram de lado e apoiaram candidatos democratas à Câmara em 2026.

Para Yadira Sanchez, diretora-executiva da organização Poder Latinx, o resultado mostra que os latinos atuaram como um eleitorado decisivo, reagindo diretamente às dificuldades econômicas e às políticas que afetaram suas comunidades.

Ela também destacou a participação dos jovens latinos, que mobilizaram familiares e participaram da votação antecipada, além da expressiva presença de mulheres latinas nas urnas.

Eleitores cobram respostas do novo Congresso

A pesquisa identificou preocupação com direitos civis: 72% dos entrevistados disseram sentir que suas liberdades estão ameaçadas ou já não estão garantidas.

Os participantes também demonstraram apoio a medidas sociais que esperam ver avançar no próximo Congresso:

79% apoiam o acesso universal a creches.

76% defendem a restauração de programas de assistência alimentar.

75% apoiam créditos tributários para ajudar a custear planos de saúde.

Murguía alertou que democratas e republicanos precisam conquistar e manter a confiança dos eleitores latinos. Segundo ela, o novo Congresso será avaliado pela capacidade de ouvir as demandas expressas nas urnas.

Os resultados reforçam o peso eleitoral da comunidade latina nos Estados Unidos e mostram que questões econômicas, migratórias e sociais estiveram no centro de suas escolhas em 2026.

Fonte: WLRN