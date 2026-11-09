Trump admite que política de deportações foi rígida demais e prejudicou republicanos nas eleições

O presidente Donald Trump reconheceu que sua política de deportações foi rígida demais e prejudicou os republicanos nas eleições de meio de mandato. A declaração foi feita em entrevista ao programa “60 Minutes”, da CBS, exibida no domingo (8).

“Eu acho que foi rígida demais. E acho que, no fim das contas, isso me prejudicou”, afirmou Trump. Segundo ele, a reação negativa ocorreu, em parte, porque imigrantes com empregos considerados importantes também foram retirados do país.

O presidente, no entanto, defendeu as ações de segurança na fronteira e a deportação de pessoas que considera criminosas. Ele afirmou que recebeu avaliações positivas pelo controle da imigração ilegal, mas reconheceu que as operações atingiram trabalhadores que atuavam em hotéis, restaurantes e serviços de jardinagem.

Durante a entrevista, Trump também demonstrou abertura para negociar com os democratas um possível acordo migratório. A proposta poderia beneficiar imigrantes que vivem nos Estados Unidos há 10 ou 15 anos, permitindo que alguns permaneçam no país e continuem trabalhando.

“Adoraria fazer alguma coisa sobre imigração”, declarou o presidente, acrescentando que acredita ser possível chegar a um entendimento com a oposição.

Fonte: ABC