Deputado republicano pede impeachment de secretário de Guerra de Trump

O deputado republicano Thomas Massie, do Kentucky, apresentou nesta segunda-feira (9) uma resolução na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pedindo o impeachment do secretário de Guerra, Pete Hegseth.

O documento reúne oito acusações contra o secretário, incluindo a de conduzir uma guerra contra o Irã sem declaração formal, autorização do Congresso ou ameaça iminente aos Estados Unidos.

A iniciativa ocorre em meio ao aumento das críticas à atuação de Hegseth no conflito. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, os democratas acreditam ter votos suficientes para aprovar a medida na Câmara. No Senado, porém, o afastamento é mais difícil: exige o apoio de dois terços dos parlamentares.

Hegseth minimizou a possibilidade de impeachment e classificou as críticas como politicamente motivadas. O secretário defendeu as operações militares do governo Trump e afirmou que a ofensiva contra o Irã era necessária para impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo regime iraniano.

O presidente Donald Trump também saiu em defesa do aliado. Segundo ele, Hegseth é alvo de críticas justamente por ter vencido duas guerras. Trump afirmou ainda que não vê motivos para afastá-lo do cargo.

Enquanto isso, o secretário declarou que o Irã está “devastado”, apesar da continuidade dos ataques iranianos contra instalações militares americanas e embarcações comerciais no Oriente Médio. O conflito também provocou prejuízos bilionários e contribuiu para a alta dos preços da energia.

A pressão política aumentou após uma pesquisa da Associated Press indicar que cerca de seis em cada dez eleitores americanos consideraram errada a decisão de atacar o Irã. Hegseth anunciou que fará nesta terça-feira (10) sua primeira entrevista coletiva em mais de 180 dias.

Fonte: G1