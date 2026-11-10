Nomeado em cargo de chefia do ICE já foi acusado de má conduta sexual

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) nomeou Micah Bock para o cargo de vice-chefe de gabinete e diretor-assistente de comunicação. A promoção ocorre apesar de uma acusação de má conduta sexual envolvendo o funcionário, divulgada pelo BuzzFeed em 2021.

Na época, Leah Petree, que trabalhava como estagiária no Capitólio, afirmou que Bock pressionou seus órgãos genitais contra ela durante uma festa em uma residência, em 2016. Segundo o relato, no dia seguinte ao episódio, ele teria enviado mensagens dizendo que ela não estava realmente dormindo e que teria consentido. Bock classificou as acusações como falsas.

A nomeação foi anunciada em outubro. Antes de assumir o novo cargo, Bock trabalhava no Departamento de Segurança Interna (DHS) e havia atuado como diretor de comunicação do ex-deputado Madison Cawthorn.

Após o anúncio, o pesquisador Aaron Reichlin-Melnick, do American Immigration Council, criticou publicamente a nomeação e questionou declarações de Bock sobre imigração, incluindo o uso do termo “remigração”, associado a movimentos da extrema direita europeia.

Fonte: Yahoo