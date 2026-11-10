Flávio Bolsonaro diz a jornal americano que Trump não considera Brasil uma democracia plena

O senador Flávio Bolsonaro afirmou ao jornal americano The Washington Post que o presidente Donald Trump está convencido de que o Brasil deixou de ser uma democracia plena. A declaração foi publicada neste sábado (7), em uma entrevista realizada na cidade de Aventura, na Flórida.

Derrotado na eleição presidencial de 2026, Flávio também criticou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, por considerar justo o resultado da votação. Sem apresentar provas, o senador questionou a segurança do processo eleitoral e afirmou que as instituições brasileiras não funcionam mais.

Na entrevista, Flávio relatou seu último encontro com o pai, Jair Bolsonaro, antes de deixar o Brasil. Segundo ele, o ex-presidente teria demonstrado preocupação com o que poderia acontecer após a derrota eleitoral.

O senador evitou dar detalhes sobre sua saída do país e afirmou que, neste momento, precisa regularizar sua situação migratória nos Estados Unidos antes de decidir os próximos passos. Ele está no país acompanhado da esposa e das duas filhas, após receber acolhimento da administração Trump por razões humanitárias.

A reportagem também aborda suspeitas sobre uma possível rede de apoio à saída de Flávio do Brasil, envolvendo agentes de diferentes países. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, negou qualquer participação direta do governo dos Estados Unidos na operação.

O jornal ainda relata críticas de aliados políticos ao senador pela decisão de deixar o país e destaca que autoridades brasileiras não identificaram irregularidades no resultado eleitoral. Nunes Marques, por sua vez, reafirmou a legitimidade da votação.

Fonte: Terra

