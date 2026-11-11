Câmara dos EUA barra tentativa de impeachment do secretário de Defesa Pete Hegseth

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos bloqueou, na terça-feira (10), uma iniciativa para abrir um processo de impeachment contra o secretário de Defesa, Pete Hegseth. A proposta, liderada pelo deputado republicano Thomas Massie, foi encaminhada ao Comitê Judiciário por 211 votos a 204, medida que, na prática, encerrou a tentativa.

Massie foi o único republicano a votar contra o encaminhamento, ao lado de todos os democratas presentes. A resolução acusava Hegseth de iniciar a guerra contra o Irã sem autorização do Congresso, desrespeitar normas de proteção a civis e ordenar ataques militares no Caribe, entre outras acusações.

Antes da votação, Hegseth classificou a iniciativa como uma tentativa de espetáculo político e afirmou que as acusações não configuravam crimes que justificassem um impeachment. O presidente Donald Trump também ironizou a proposta nas redes sociais, dizendo que ela havia fracassado.

Após a votação, Massie afirmou estar decepcionado com o resultado e anunciou que pretende levar ao plenário uma resolução sobre os poderes de guerra do Congresso.

O líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, afirmou que a iniciativa não representa o fim das discussões. Os democratas poderão voltar a pressionar pelo assunto quando assumirem o controle das duas Casas do Congresso, em janeiro.

Na história dos Estados Unidos, apenas dois secretários de gabinete foram submetidos a impeachment: William Belknap, em 1876, e Alejandro Mayorkas, em 2024.

Fonte: CBS