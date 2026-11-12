Trump ameaça dobrar tarifas sobre o México caso país não impeça caravanas de imigrantes

O presidente Donald Trump ameaçou dobrar imediatamente as tarifas comerciais impostas ao México caso o país não impeça a chegada de caravanas de imigrantes à fronteira com os Estados Unidos.

Em publicação na rede Truth Social, nesta quinta-feira, 12 de novembro, Trump afirmou que grandes grupos estão se formando e iniciando deslocamentos pelo território mexicano. Segundo ele, o México precisa interromper o avanço das caravanas ou enfrentará novas tarifas comerciais.

O grupo mencionado reúne cerca de 1.500 migrantes, a maioria da América Central, que saiu na terça-feira da cidade de Tapachula, próxima à fronteira com a Guatemala.

Trump também relacionou o movimento migratório ao resultado das eleições de meio de mandato nos EUA, afirmando que a situação representa uma retomada da entrada irregular de pessoas no país.

A declaração ocorre em meio a mudanças no cenário político americano. No Texas, o procurador-geral eleito, Nathan Johnson, poderá deixar de defender a lei estadual SB4, que permite às autoridades prender e processar pessoas suspeitas de atravessar ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México.

Na Flórida, o procurador-geral James Uthmeier defendeu a manutenção de políticas rigorosas de imigração e afirmou que o estado não deve considerar propostas de anistia para imigrantes em situação irregular.

Enquanto isso, a Suprema Corte americana avalia um recurso relacionado a uma lei semelhante aprovada em Iowa, que também prevê punições estaduais para pessoas que estejam ilegalmente no país.

Fonte: FOX