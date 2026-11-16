Governo Trump ameaça tomar medidas judiciais contra senadora que pretende investigar presidente

Um funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos alertou a senadora democrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, sobre a possibilidade de ações judiciais contra ela e outros parlamentares que pretendem investigar Donald Trump e pessoas próximas ao presidente.

A advertência foi enviada em uma carta pelo procurador federal Aaron Reitz, do Distrito Sul do Texas, que também pediu a preservação de documentos relacionados às possíveis investigações.

Warren é a principal cotada para assumir a presidência do Comitê Bancário do Senado. Caso ocupe o cargo, poderá conduzir apurações sobre suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo Trump e seus aliados.

A carta também menciona uma iniciativa de Warren, do senador Richard Blumenthal e do deputado Robert Garcia, que solicitaram documentos sobre o financiamento do salão de baile da Casa Branca e de outros projetos ligados ao presidente.

A movimentação ocorre após os democratas conquistarem avanços nas eleições de meio de mandato. Com a expectativa de assumir o controle do Congresso, o partido já sinalizou que pretende investigar negócios da família Trump e a política de imigração do governo.

Reitz também enviou cartas semelhantes a Blumenthal e à senadora Elissa Slotkin, de Michigan, acusando os parlamentares de planejarem investigações contra pessoas próximas ao presidente.

As advertências aumentam a tensão entre o governo Trump e os democratas, que se preparam para ampliar a fiscalização das ações da administração federal.

Fonte: CBN