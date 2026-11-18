As denúncias de má conduta profissional contra funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) aumentaram aproximadamente 54% em dois anos, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira (17) pelo órgão de fiscalização interna da instituição.

De acordo com o documento, o Escritório de Responsabilidade Profissional (OPR), responsável por investigar irregularidades envolvendo advogados do departamento, recebeu 2.081 reclamações no ano fiscal de 2026, encerrado em 1º de outubro. Em 2024, foram registradas 1.346 denúncias.

O relatório também chama atenção para a estrutura reduzida do escritório, que conta com apenas 18 funcionários em tempo integral. No último ano fiscal, o órgão abriu 33 investigações sobre má conduta e concluiu 35 procedimentos, identificando irregularidades profissionais em nove investigações completas.

O inspetor-geral do Departamento de Justiça, Don Berthiaume, alertou que o aumento da demanda pode comprometer a capacidade de fiscalização caso a equipe não tenha recursos suficientes para lidar com o volume de denúncias.

O crescimento das reclamações ocorre em meio a questionamentos sobre investigações e processos conduzidos pelo Departamento de Justiça contra pessoas consideradas adversárias políticas do presidente Donald Trump. No entanto, o relatório não detalha o conteúdo das denúncias nem confirma qualquer relação entre elas e esses casos.

Em resposta, o departamento afirmou que mantém o compromisso com a integridade, a imparcialidade e a responsabilização em suas investigações e processos judiciais.