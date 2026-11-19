Uma juíza federal dos Estados Unidos prorrogou por mais 14 dias a suspensão da construção do arco monumental planejado pelo governo de Donald Trump em frente ao Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia.

A decisão foi tomada na quarta-feira (18) pela juíza Tanya Chutkan, que precisa de mais tempo para analisar o pedido de suspensão definitiva do projeto. A ordem inicial, que impediria temporariamente o início das obras, venceria nesta quinta-feira (19).

Com aproximadamente 76 metros de altura, o monumento seria mais alto que o Arco do Triunfo, em Paris, e teria mais que o dobro da altura do Lincoln Memorial, em Washington.

O projeto enfrenta processos judiciais movidos pelos procuradores-gerais de Washington e da Virgínia, por três veteranos da Guerra do Vietnã, por um historiador de arquitetura e por nove integrantes da família Kennedy.

A família argumenta que a construção poderá prejudicar a vista dos túmulos de seus parentes, incluindo o do ex-presidente John F. Kennedy, além de projetar sombras permanentes sobre sepulturas de militares no cemitério.

Trump já afirmou que o arco também teria funções relacionadas à segurança nacional e poderia abrigar uma estrutura militar. A juíza, porém, questionou a falta de documentação que sustente essas justificativas nos planos originais do projeto.

A construção permanecerá suspensa enquanto a Justiça analisa os argumentos apresentados pelas partes.

Fonte: ABC