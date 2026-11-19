Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping realizaram nesta quinta-feira (19) a primeira reunião trilateral entre os líderes dos Estados Unidos, Rússia e China. O encontro aconteceu em Shenzhen, no sul da China, e terminou com a divulgação de uma declaração conjunta sobre paz e segurança internacional.

No documento, os três países reafirmaram que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve acontecer. Também se comprometeram a manter um diálogo sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação dessas armas.

Durante a reunião, Trump destacou a responsabilidade das três potências na manutenção da segurança mundial e defendeu discussões sobre a redução dos arsenais nucleares. O presidente americano, porém, reconheceu as dificuldades de um eventual desarmamento.

Xi Jinping defendeu a convivência pacífica entre as grandes potências e afirmou que as armas nucleares deveriam ser completamente proibidas e destruídas. Putin, por sua vez, ressaltou a importância da cooperação entre os três países para fortalecer a estabilidade internacional e discutir questões de segurança energética.

Interesses diferentes na mesa

Apesar do discurso conjunto pela paz, cada país chegou ao encontro com objetivos próprios.

Os Estados Unidos buscam incluir a China em futuras negociações de controle de armas nucleares. A Rússia pretende fortalecer sua posição nas discussões sobre a guerra na Ucrânia, enquanto a China procura limitar a interferência ocidental em questões envolvendo Taiwan e o Mar do Sul da China.

A declaração também prevê iniciativas de reforma da Organização das Nações Unidas (ONU), cooperação energética e respeito às imunidades de autoridades estatais. O documento, no entanto, não apresenta um acordo específico sobre o conflito na Ucrânia.

Fonte: G1