Uma disputa eleitoral na cidade de Atlantic Beach, na Flórida, foi decidida no cara ou coroa depois que duas candidatas terminaram empatadas, mesmo após duas recontagens dos votos.

Jennifer Lagner e Lisa Herrold receberam exatamente 3.162 votos cada. Diante do empate, o supervisor eleitoral de Duval County, Jerry Holland, organizou um desempate por meio de três lançamentos de moeda. Cada candidata precisava vencer duas rodadas para garantir a vitória.

Herrold foi a primeira a escolher, apostando em cara, mas a moeda caiu em coroa. Em seguida, Lagner acertou sua previsão de cara e garantiu a vitória, tornando-se a nova comissária municipal pelo Seat 4.

"Isso mostra como nosso país é grande e livre", declarou Lagner a um veículo de comunicação local. Herrold também comentou o resultado e afirmou que a situação foi surpreendente e que as duas fazem parte da comunidade há anos.

Segundo Holland, o episódio reforça a importância de cada voto, já que uma única votação pode fazer a diferença.

Não é a primeira vez que um empate eleitoral em Duval County é resolvido de maneira incomum. Em 2014, uma disputa pelo conselho municipal de Neptune Beach foi decidida por meio da escolha de bolas de pingue-pongue numeradas.

