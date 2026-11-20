Uma disputa eleitoral na cidade de Atlantic Beach, na Flórida, foi decidida no cara ou coroa depois que duas candidatas terminaram empatadas, mesmo após duas recontagens dos votos.
Jennifer Lagner e Lisa Herrold receberam exatamente 3.162 votos cada. Diante do empate, o supervisor eleitoral de Duval County, Jerry Holland, organizou um desempate por meio de três lançamentos de moeda. Cada candidata precisava vencer duas rodadas para garantir a vitória.
Herrold foi a primeira a escolher, apostando em cara, mas a moeda caiu em coroa. Em seguida, Lagner acertou sua previsão de cara e garantiu a vitória, tornando-se a nova comissária municipal pelo Seat 4.
"Isso mostra como nosso país é grande e livre", declarou Lagner a um veículo de comunicação local. Herrold também comentou o resultado e afirmou que a situação foi surpreendente e que as duas fazem parte da comunidade há anos.
Segundo Holland, o episódio reforça a importância de cada voto, já que uma única votação pode fazer a diferença.
Não é a primeira vez que um empate eleitoral em Duval County é resolvido de maneira incomum. Em 2014, uma disputa pelo conselho municipal de Neptune Beach foi decidida por meio da escolha de bolas de pingue-pongue numeradas.
Política
Jennifer Lagner e Lisa Herrold terminaram com 3.162 votos cada, mesmo após recontagens manuais e eletrônicas em Duval County.
Uma disputa eleitoral na cidade de Atlantic Beach, na Flórida, foi decidida no cara ou coroa depois que duas candidatas terminaram empatadas, mesmo após duas recontagens dos votos.