Darren Beattie, assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos para assuntos relacionados ao Brasil, deixou o governo americano. A informação foi divulgada nesta terça-feira (24) pela jornalista Felicia Schwartz, da MS NOW, com base em relatos de três pessoas familiarizadas com o caso.

Segundo a reportagem, o último dia de Beattie no cargo foi na sexta-feira (20). Até o momento, o governo americano não divulgou os motivos da saída nem fez um pronunciamento oficial.

Próximo da família Bolsonaro e crítico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Beattie ganhou notoriedade em março deste ano, quando foi impedido de entrar no Brasil.

Na ocasião, ele pretendia se reunir com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. O governo brasileiro revogou seu visto após apontar que ele teria apresentado informações falsas sobre os objetivos da viagem.

Beattie também esteve envolvido em um episódio de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, em agosto de 2025, quando classificou Moraes como uma figura central em uma suposta campanha de perseguição contra Jair Bolsonaro.

Antes de retornar ao governo Trump, Beattie havia sido afastado de uma função na Casa Branca, em 2018, após participar de um evento frequentado por nacionalistas brancos.

Fonte: Valor Econômico

