Japão testa avião hipersônico que poderá voar mais de duas vezes mais rápido que o Concorde

Projeto da agência espacial japonesa promete viagens entre Tóquio e Estados Unidos em cerca de duas horas

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) anunciou um avanço importante no desenvolvimento de uma aeronave hipersônica de passageiros capaz de atingir velocidades superiores a Mach 5 — cerca de 5.300 km/h.

O projeto, que ainda está em fase experimental, poderá reduzir viagens entre Japão e Estados Unidos para aproximadamente duas horas, contra as atuais 12 horas em voos comerciais convencionais.

O primeiro teste foi realizado no Centro Espacial Kakuda, na província japonesa de Miyagi, onde pesquisadores simularam condições de voo hipersônico usando um motor do tipo ramjet, tecnologia projetada para operar em velocidades extremas.

Segundo a JAXA, o experimento validou:

- o sistema de proteção térmica;

- as superfícies de controle da aeronave;

- o desempenho da combustão em condições de Mach 5.

Em velocidades tão altas, a temperatura ao redor da aeronave pode chegar perto de 1.000 °C, tornando o controle térmico um dos maiores desafios do projeto.

Mais rápido que o Concorde

O futuro avião japonês poderá voar mais de duas vezes e meia mais rápido que o Concorde, o lendário jato supersônico aposentado em 2003.

Enquanto o Concorde atingia:

- Mach 2;

- cerca de 2.250 km/h,

o novo modelo hipersônico da JAXA pretende alcançar:

- Mach 5;

- aproximadamente 5.300 km/h.

Corrida global por transporte ultrarrápido

O projeto faz parte de uma disputa internacional pelo desenvolvimento de sistemas de transporte hipersônico, considerados uma das próximas grandes revoluções da aviação.

A próxima etapa do programa japonês poderá incluir testes reais de voo, utilizando foguetes ou veículos de lançamento experimental para demonstrar a tecnologia em operação.

Apesar do avanço, especialistas afirmam que o caminho até voos comerciais ainda será longo.

Segundo o professor Hideyuki Taguchi, da Universidade de Ciências de Tóquio, o desenvolvimento completo pode levar cerca de 20 anos.

“O desenvolvimento de uma aeronave convencional leva aproximadamente 10 anos. Como aeronaves hipersônicas exigem fases adicionais de demonstração e validação, estimamos cerca de duas décadas até a conclusão do projeto”, afirmou.

Fonte: EXTRA