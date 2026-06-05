Meta lança assinatura Instagram Plus por US$ 3,99 mensais com novos recursos exclusivos

Novo plano pago do Instagram inclui stories de 48 horas, listas personalizadas e métricas avançadas

A Meta anunciou o lançamento do Instagram Plus, nova versão por assinatura do Instagram que custará US$ 3,99 por mês e oferecerá recursos exclusivos para usuários da plataforma.

Segundo a empresa, o Instagram tradicional continuará gratuito e sem mudanças para quem não quiser aderir ao plano pago. A novidade faz parte da estratégia da Meta para reduzir sua dependência da receita com publicidade.

Entre os principais benefícios do Instagram Plus está a possibilidade de publicar stories que permanecem ativos por 48 horas — o dobro do tempo atual de 24 horas disponível para usuários gratuitos.

Os assinantes também poderão criar múltiplas listas de audiência para compartilhar conteúdos específicos com grupos selecionados de seguidores, além de acessar métricas mais detalhadas sobre o desempenho das publicações.

A plataforma permitirá, por exemplo, verificar quantas vezes um story foi assistido novamente e identificar rapidamente se uma pessoa específica visualizou o conteúdo.

Outra novidade é a personalização visual do aplicativo, incluindo escolha de ícones diferentes para o app e novas fontes para bios e textos do perfil.

Além disso, usuários do Instagram Plus poderão publicar conteúdos no perfil sem que eles apareçam automaticamente no feed dos seguidores.

A Meta informou que novos recursos serão adicionados ao serviço nos próximos meses.

A empresa também anunciou nesta semana o lançamento do Meta Business Agent, ferramenta de inteligência artificial voltada para empresas dentro do WhatsApp, Messenger e Instagram. O sistema poderá responder clientes, recomendar produtos e executar tarefas automaticamente.

O anúncio acontece enquanto a Meta amplia seus investimentos em inteligência artificial. Em abril, a companhia revelou um corte de cerca de 8 mil funcionários, equivalente a 10% da força de trabalho, como parte da reestruturação focada em IA.

Fonte: CBS