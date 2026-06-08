Apple deve anunciar novos recursos de inteligência artificial em conferência de desenvolvedores

Evento desta semana marcará a última WWDC comandada por Tim Cook antes da transição para John Ternus

A Apple deve apresentar novos recursos de inteligência artificial durante sua tradicional conferência anual de desenvolvedores, a WWDC (Worldwide Developers Conference), que começa nesta segunda-feira na sede da empresa, no Vale do Silício, na Califórnia.

O evento também terá um peso simbólico importante: será a última WWDC liderada por Tim Cook como CEO da Apple antes da transição de comando para John Ternus, prevista para setembro.

A conferência costuma focar em novidades de software e sistemas operacionais, diferente do evento de setembro, tradicionalmente voltado para o lançamento de novos iPhones.

Analistas esperam que a Apple apresente atualizações significativas em suas ferramentas de inteligência artificial, especialmente relacionadas à assistente virtual Siri. A expectativa é que a Siri ganhe funções mais avançadas e conversacionais, funcionando de maneira semelhante a chatbots de IA já populares no mercado.

Segundo especialistas do setor, a nova versão da Siri poderá lembrar conversas anteriores, compreender pedidos mais complexos e executar múltiplas tarefas com um único comando, integrando iPhone, iPad e Mac de forma mais inteligente.

A Apple tenta acelerar sua atuação no mercado de inteligência artificial após ser vista como atrasada em relação a concorrentes como Google, Microsoft e OpenAI. Atualmente, parte dos recursos de IA da empresa utiliza o modelo Gemini, do Google.

Além das novidades em IA, analistas acreditam que a Apple pode dar pistas sobre futuros produtos, incluindo dispositivos dobráveis, wearables e soluções para casas inteligentes.

Tim Cook anunciou sua aposentadoria em abril, encerrando uma trajetória de 15 anos no comando da empresa. Durante sua gestão, a Apple ultrapassou US$ 4 trilhões em valor de mercado. Seu sucessor, John Ternus, atua na empresa há cerca de 25 anos e atualmente lidera a engenharia de produtos como iPhone, iPad e Mac.

Fonte: ABC