Apple anuncia Siri com inteligência artificial e marca despedida de Tim Cook da WWDC

Conferência apresentou nova geração de IA da Apple, sistemas operacionais atualizados e ferramentas inéditas de controle parental

A Apple apresentou nesta segunda-feira uma série de novidades tecnológicas durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, incluindo a aguardada Siri com inteligência artificial, atualizações do Apple Intelligence, novos recursos de segurança para famílias e melhorias em todos os sistemas operacionais da empresa.

O evento também marcou um momento histórico para a gigante da tecnologia: esta foi a última WWDC comandada por Tim Cook como CEO da Apple. O executivo deixará o cargo em setembro, após mais de uma década à frente da companhia, e será sucedido por John Ternus, atual vice-presidente sênior de Engenharia de Hardware.

“Foi a honra da minha vida”, disse Cook ao encerrar a apresentação.

Siri AI é principal destaque do evento

A maior novidade da conferência foi o lançamento do Siri AI, nova versão da assistente virtual da Apple impulsionada por inteligência artificial generativa.

Segundo a empresa, a ferramenta será mais conversacional e capaz de responder perguntas complexas, auxiliar na escrita e localizar informações, documentos e fotos diretamente nos dispositivos dos usuários.

“Estamos empolgados em apresentar o Siri AI, uma assistente dramaticamente mais capaz e conversacional”, afirmou Craig Federighi, vice-presidente sênior de Engenharia de Software da Apple.

A Apple informou que o Siri AI já está disponível para testes de desenvolvedores e será lançado em versão beta para o público ainda este ano.

Apple Intelligence ganha novos recursos

A empresa também revelou uma versão atualizada do Apple Intelligence, sistema de IA da companhia que servirá de base para o novo Siri AI.

Entre as novidades, os usuários poderão:

- editar fotos usando IA;

- organizar automaticamente abas no Safari;

- monitorar sites por atualizações;

- detectar e alterar senhas comprometidas;

- criar extensões personalizadas para o Safari apenas descrevendo o que desejam;

- gerar imagens ultrarrealistas no aplicativo Image Playground.

Novos controles parentais

A Apple anunciou ainda ferramentas reforçadas de controle parental para contas infantis e adolescentes.

Os novos recursos permitirão que pais bloqueiem aplicativos e sites com mais facilidade e recebam alertas automáticos quando conteúdos violentos ou inadequados forem compartilhados em contas de menores.

“Estamos introduzindo atualizações importantes para ajudar famílias a estabelecer proteções adequadas por faixa etária e desenvolver hábitos digitais saudáveis”, afirmou Sumbul Desai, vice-presidente de Saúde e Fitness da Apple.

As contas infantis serão ativadas automaticamente para crianças menores de 13 anos e estarão disponíveis para usuários de até 18 anos.

Novos sistemas operacionais chegam ainda este ano

A Apple também confirmou o lançamento do:

- iOS 27

- iPadOS 27

- macOS 27

- watchOS 27

- visionOS 27

Os novos sistemas serão lançados no segundo semestre de 2026 e terão foco em integração com inteligência artificial e melhorias de desempenho.

Segundo a companhia:

- aplicativos abrirão 30% mais rápido;

- fotos carregarão 70% mais rápido;

- AirDrop será até 80% mais veloz.

Outra novidade é que dispositivos Android e Windows poderão participar de álbuns compartilhados do iCloud.

O watchOS 27 também trará o “Workout Buddy”, recurso que usa dados de treino para motivar usuários durante exercícios físicos. Além disso, usuários do Apple Watch poderão selecionar widgets apenas juntando o dedo indicador e o polegar em um novo gesto de controle.

Fonte: ABC