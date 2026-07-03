Sony deixará de fabricar jogos em mídia física para PlayStation a partir de 2028

Empresa confirma transição definitiva para o formato digital e diz que mudança acompanha o comportamento dos consumidores

A Sony Interactive Entertainment anunciou nesta quarta-feira (1º) que deixará de produzir jogos em mídia física para os consoles PlayStation a partir de janeiro de 2028. Com a mudança, todos os novos lançamentos passarão a ser distribuídos exclusivamente em formato digital.

Segundo a empresa, a decisão acompanha a crescente preferência dos consumidores por downloads e compras online, tendência que vem transformando o mercado de games nos últimos anos.

"Esta é uma evolução natural para a Sony Interactive Entertainment se adaptar às preferências dos consumidores, já que a demanda por conteúdo digital supera significativamente a de discos físicos", afirmou a companhia em comunicado.

Jogos já lançados continuarão disponíveis

A Sony informou que a mudança não afetará os jogos já lançados em disco, nem os títulos que chegarem ao mercado antes de janeiro de 2028.

Após essa data, os novos games poderão ser adquiridos apenas pela PlayStation Store, loja digital da empresa, ou por varejistas autorizados que comercializam códigos para download.

Mudança acompanha transformação do mercado

Fundada em 1946, no Japão, a Sony lançou o primeiro PlayStation em 1994, console que utilizava CDs como mídia para os jogos. Desde então, a empresa lançou diversas gerações do videogame, sendo o PlayStation 5 o modelo mais recente.

O anúncio acontece às vésperas do aguardado lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), previsto para 19 de novembro, que será disponibilizado apenas em formato digital. Analistas estimam que o título poderá se tornar o maior lançamento da história da indústria do entretenimento.

Os fãs aguardam a nova versão há mais de uma década. O jogo anterior da franquia, GTA V, foi lançado em 2013 e se tornou um dos títulos mais vendidos de todos os tempos.

Vendas de jogos físicos seguem em queda

A decisão da Sony reflete uma mudança já consolidada no mercado. Dados da empresa de pesquisa Circana mostram que os consumidores gastaram US$ 1,5 bilhão na compra de jogos físicos em 2025 — o menor valor registrado desde o início do levantamento, em 1995.

No auge desse mercado, em 2008, as vendas de jogos em mídia física movimentaram US$ 11,6 bilhões.

Com o avanço das conexões de alta velocidade, dos serviços de assinatura e das lojas digitais, a indústria vem reduzindo gradualmente a dependência de discos físicos, tendência que agora será adotada de forma definitiva pela Sony para os futuros lançamentos do PlayStation.

Fonte: CBS