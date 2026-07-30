Ford faz recall de mais de 741 mil veículos nos EUA por falha que pode fazer carros se moverem sozinhos

Problema no sistema de estacionamento da transmissão pode permitir que veículos estacionados se desloquem; modelos como Expedition, Explorer, F-150 e Lincoln Aviator estão envolvidos.

A Ford anunciou o recall de 741.195 veículos nos Estados Unidos devido a um defeito na transmissão que pode comprometer o sistema de estacionamento e fazer com que os carros se movimentem mesmo quando estão parados.

Segundo a Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos (NHTSA), o problema pode causar danos ao mecanismo de estacionamento da transmissão, aumentando o risco de o veículo sair do lugar inesperadamente e provocar acidentes.

A campanha envolve determinados modelos produzidos entre 2018 e 2021, incluindo Ford Expedition, Lincoln Navigator, Ford Explorer, Lincoln Aviator e unidades da Ford F-150 fabricadas em 2021.

Como parte da solução, as concessionárias deverão atualizar o software do veículo e realizar inspeções na transmissão. Caso sejam identificados componentes danificados, eles serão substituídos gratuitamente.

Outro recall envolve o Ford Bronco

Além do problema na transmissão, a Ford também anunciou um segundo recall envolvendo 36.046 unidades do Ford Bronco nos Estados Unidos.

Neste caso, o defeito está relacionado aos alargadores de para-lama, peças instaladas acima dos pneus, que podem estar fixadas de maneira inadequada e se desprender durante a condução.

Segundo a NHTSA, a peça solta pode se tornar um obstáculo na estrada e aumentar o risco de acidentes.

As concessionárias deverão inspecionar os veículos e reparar ou substituir os componentes afetados sem custo para os proprietários.

A Ford informou que os proprietários dos veículos envolvidos serão comunicados sobre os procedimentos necessários para realizar os reparos.

Fonte: NBC

