23 estados dos EUA pedem ao Congresso regras mais rígidas para inteligência artificial

Procuradores-gerais de 23 estados americanos, além do Distrito de Columbia e da Samoa Americana, pediram ao Congresso dos Estados Unidos a criação de regras federais abrangentes para regular o desenvolvimento e a segurança da inteligência artificial (IA).

Em uma carta enviada nesta quinta-feira (25) aos líderes do Congresso, os representantes defenderam “regulação federal abrangente e protocolos de segurança” para sistemas de IA. Segundo o documento, avanços recentes mostram que o desenvolvimento sem supervisão pode representar riscos para a população e, futuramente, para o sistema financeiro, infraestruturas críticas e a segurança nacional.

Os procuradores citaram episódios recentes envolvendo sistemas de inteligência artificial, incluindo relatos relacionados à empresa Hugging Face, como exemplos dos riscos de ferramentas que operam além das salvaguardas previstas por seus desenvolvedores.

Entre as medidas defendidas estão supervisão federal dos testes de segurança dos modelos de IA, maior cooperação internacional para acompanhar o ritmo de desenvolvimento da tecnologia e a criação de estruturas de decisão que priorizem a segurança em vez da maximização de lucros.

“Relatos alarmantes de agentes de IA rompendo seus mecanismos de contenção chocaram o país”, afirmou a procuradora-geral de Nova York, Letitia James. Ela pediu que o Congresso estabeleça rapidamente uma estrutura regulatória para o desenvolvimento da tecnologia.

A iniciativa ocorre em meio a um debate nacional sobre quanto poder deve ficar com o governo federal e quanto deve permanecer nas mãos dos estados para regulamentar a inteligência artificial.

Além de Nova York, assinaram a carta os procuradores-gerais de Arizona, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nova Jersey, Novo México, Carolina do Norte, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virgínia, Washington e Wisconsin.

Fonte: ABC