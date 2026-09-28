SpaceX lança Starship em primeiro voo orbital e coloca satélites Starlink em órbita

A SpaceX lançou nesta segunda-feira a Starship em sua 14ª missão de teste, marcando a primeira vez que a espaçonave conseguiu entrar em órbita. O lançamento ocorreu às 8h50 (horário de Brasília), a partir da base da empresa no Texas.

Apesar da perda de um dos motores durante a subida, o equipamento conseguiu realizar a manobra de inserção orbital. Pouco mais de 30 minutos após o lançamento, a Starship começou a liberar 26 satélites Starlink V3, destinados a ampliar a rede de internet via satélite da SpaceX.

A missão deve durar pouco menos de 10 horas, com previsão de aproximadamente seis voltas ao redor da Terra. A Starship viaja a cerca de 28 mil km/h e a mais de 270 quilômetros de altitude.

O foguete foi lançado sobre o propulsor Super Heavy, que se separou após a decolagem e realizou uma manobra para retornar à Terra. Depois da queima de pouso, o propulsor caiu com sucesso no Golfo do México.

Durante o voo, mais de 500 sensores monitoram temperatura, pressão, aceleração e outros parâmetros. Caso sejam identificados problemas, a missão pode ser encerrada antecipadamente.

Ao final, a Starship deverá realizar uma manobra de reentrada e cair no Oceano Pacífico, a oeste do Chile. Em caso de falha técnica, o ponto de retorno poderá ser alterado.

Fonte: ABC