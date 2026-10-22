Carro voador da polícia é apresentado na Flórida e promete reforçar operações de emergência

O Departamento de Polícia da Universidade Politécnica da Flórida apresentou um veículo voador elétrico tripulado que poderá ser usado em operações policiais e atendimentos de emergência. Segundo a universidade, a instituição é a primeira agência de segurança pública dos Estados Unidos a incorporar esse tipo de aeronave às suas operações.

Batizado de Astro, o veículo foi desenvolvido para ajudar os agentes a monitorar áreas do campus, chegar a locais isolados e apoiar respostas a emergências na região. O nome faz referência à exploração espacial e ao cachorro Astro, personagem do desenho animado Os Jetsons.

Classificada como uma aeronave ultraleve e movida a baterias, a máquina foi projetada para transportar até 210 libras, o equivalente a aproximadamente 95 quilos, incluindo um policial e seus equipamentos. A proposta é permitir que os agentes cheguem diretamente a ocorrências em situações nas quais drones ou helicópteros tripulados podem ser menos eficazes.

“Um drone não consegue levar um socorrista até o local de um problema”, afirmou Aaron Murray, chefe da Polícia Universitária. Segundo ele, a presença de um agente pode ser fundamental para prestar primeiros socorros, realizar reanimação cardiopulmonar (RCP) ou conter hemorragias.

Projeto prevê participação de estudantes

A universidade pretende colaborar com outras forças de segurança para utilizar o Astro em atendimentos de emergência e outras operações de segurança pública.

Para Matt Bohm, chefe do departamento de Engenharia Mecânica, Industrial e Aeroespacial da instituição, o projeto também abre espaço para que os estudantes participem do desenvolvimento de novas tecnologias, em vez de apenas estudarem as soluções já existentes.

A aeronave apresentada em uma demonstração na terça-feira é o primeiro protótipo elétrico de decolagem e pouso vertical da universidade, segundo Murray. A instituição planeja envolver alunos em pesquisas para aprimorar o equipamento, aumentar sua capacidade de carga e ampliar a distância que consegue percorrer.

A novidade também chamou a atenção dos estudantes. Rapha Gerard, aluno de engenharia mecânica, disse que acreditava que esse tipo de aeronave ainda estivesse restrito à fase de pesquisa e se mostrou animado ao conhecer um protótipo em funcionamento.

Aeronave ainda depende de autorização

Antes de pilotar o veículo, os policiais precisarão concluir cursos de treinamento. A aeronave também ainda depende de registro junto à Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

A direção da universidade espera obter a autorização em dezembro. Até lá, o projeto segue em fase de preparação para que o Astro possa ser utilizado nas atividades policiais.

Fonte: WFLA