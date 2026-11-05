Táxi aéreo elétrico faz voo de teste entre St. Petersburg e aeroporto de Tampa, na Flórida

Um táxi aéreo elétrico realizou, na manhã de sexta-feira, um voo de demonstração entre o centro de St. Petersburg e o Aeroporto Internacional de Tampa, na Flórida. A operação marcou o início de uma semana de testes da empresa Joby Aviation no estado e faz parte de um programa federal que avalia a integração dessas aeronaves ao sistema de transporte americano.

O voo partiu do Aeroporto Albert Whitted, em St. Petersburg, e pousou no aeroporto de Tampa. A aeronave utiliza tecnologia eVTOL, sigla em inglês para veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, que dispensam pistas convencionais e podem operar em espaços específicos chamados vertiportos.

Após os testes na região de Tampa Bay, a previsão é que a aeronave também realize demonstrações no Aeroporto Internacional de Orlando e no Kennedy Space Center. As operações ajudarão a desenvolver a primeira etapa da chamada Aerial Highway Network, uma rede planejada para conectar cidades da Flórida por meio de aeronaves elétricas.

O estado está entre os oito selecionados pelo Departamento de Transportes dos EUA para participar do programa federal de testes de integração de aeronaves eVTOL. A iniciativa pretende avaliar aplicações como transporte de passageiros, entrega de cargas, operações automatizadas e atendimento médico.

O modelo desenvolvido pela Joby possui seis hélices inclináveis, propulsão elétrica e capacidade para transportar um piloto e quatro passageiros. Segundo a empresa, a aeronave pode atingir aproximadamente 320 km/h e produzir significativamente menos ruído do que um helicóptero convencional.

Após o pouso em Tampa, o governador da Flórida, Ron DeSantis, celebrou a demonstração com uma referência ao filme De Volta para o Futuro: “Estradas? Para onde estamos indo, não precisamos de estradas”. Ele também afirmou que a tecnologia representa o exemplo mais próximo de carros voadores disponível atualmente.

O secretário de Transportes da Flórida, Jared Perdue, destacou que a tecnologia poderá criar novas conexões regionais e facilitar o deslocamento de pessoas e mercadorias pelo estado.

Conexão histórica com Tampa Bay

A rota utilizada no teste tem um significado especial para a história da aviação. Em 1º de janeiro de 1914, o piloto Tony Jannus transportou o então ex-prefeito de St. Petersburg, Abe Pheil, em um voo entre St. Petersburg e Tampa, considerado o primeiro serviço regular de transporte aéreo comercial do mundo.

Mais de 112 anos depois, a Joby repetiu o trajeto com uma aeronave elétrica.

Apesar do avanço, ainda não há previsão de quando os passageiros poderão reservar viagens comerciais entre as duas cidades nem quanto custarão as passagens. A empresa afirma estar nos estágios finais do processo de certificação de tipo da Administração Federal de Aviação (FAA).

Enquanto isso, a Flórida já prepara a infraestrutura necessária para esse novo modelo de transporte. Uma legislação sancionada por DeSantis permite que o Departamento de Transportes estadual financie a construção de vertiportos. O órgão também desenvolve o projeto SunTrax Air, próximo à rodovia I-4, como área de testes para tecnologias de mobilidade aérea avançada.

Os voos de demonstração deverão fornecer dados importantes para estabelecer padrões de segurança e avaliar como as aeronaves poderão operar em aeroportos e centros urbanos.

Fonte: FOX