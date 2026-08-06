Agências de Marketing nos EUA oferecem recepcionista IA

Entenda por que agências de marketing estão oferecendo nos Estados Unidos serviços de recepcionista com IA para clientes.



O marketing digital está em constante transformação e atualmente, atravessa uma nova etapa de evolução. Por muito tempo, as agências especializadas em SEO direcionaram seus esforços para aumentar a visibilidade das empresas nos mecanismos de busca, conquistar mais acessos orgânicos e gerar oportunidades comerciais por meio do Google. No cenário atual, entretanto, alcançar uma boa posição nos resultados de pesquisa representa apenas o início da jornada de aquisição de clientes.



Após acessar um site ou entrar em contato com uma empresa, o potencial cliente precisa receber atendimento rápido, ser avaliado de acordo com seu perfil e encaminhado ao profissional ou setor responsável. Quando esse fluxo apresenta falhas, demora ou falta de organização, oportunidades importantes podem ser desperdiçadas, mesmo quando as estratégias de SEO conseguem atrair um grande volume de visitantes.



Diante dessa necessidade, muitas agências de SEO estão expandindo seus serviços e incorporando soluções de automação baseadas em inteligência artificial. Assim, além de gerar tráfego, essas empresas passam a criar sistemas capazes de organizar e qualificar leads, automatizar mensagens, realizar agendamentos e tornar o atendimento ao cliente mais eficiente.



Segundo uma pesquisa publicada pelo e-commerce Brasil, 92% das empresas devem investir em IA para marketing em 2026.

Um exemplo dessa tendência é a Nona Digital Marketing, uma agência de marketing digital liderada por um brasileiro, especializada em SEO para empresas em Orlando e na Flórida. Além de prestar serviços de otimização para mecanismos de busca, a agência está investindo em sua própria plataforma de recepcionista com IA, chamada NonaCall.



Esse movimento mostra como as agências de SEO estão evoluindo de prestadoras de serviços de marketing para parceiras mais amplas de tecnologia e automação.







As estratégias tradicionais de SEO são elaboradas para melhorar a visibilidade de uma empresa nos resultados de busca. As agências realizam pesquisas de palavras-chave, otimizam o conteúdo do site, constroem links, melhoram o desempenho técnico e criam campanhas de busca local.

Esses serviços continuam sendo muito valiosos. No entanto, maior visibilidade não garante automaticamente maior receita.



Imagine que uma empresa local de serviços passe a receber mais ligações depois de chegar à primeira página do Google. Se o proprietário estiver trabalhando, a equipe não estiver disponível ou a chamada ocorrer fora do horário comercial, o cliente em potencial poderá não ser atendido.

Em muitos setores, quem liga não deixa mensagem de voz nem espera um retorno. Simplesmente entra em contato com a próxima empresa exibida nos resultados de busca.



Do ponto de vista da agência, isso cria uma lacuna entre o desempenho de marketing e o desempenho do negócio. A campanha de SEO pode gerar leads com sucesso, mas o cliente ainda pode perdê-los por limitações operacionais.

A automação com IA pode ajudar a fechar essa lacuna.







As agências de SEO já trabalham de perto com empresas na geração de leads e na aquisição de clientes. Elas entendem de onde vêm os leads, o que os clientes estão procurando e quais ações têm maior probabilidade de gerar conversões.

Isso lhes dá uma vantagem estratégica na implementação de automação com IA.



Uma agência de SEO pode analisar toda a jornada do cliente, começando por uma busca no Google e seguindo pela ligação telefônica, pelo processo de qualificação, pelo agendamento e pela comunicação de acompanhamento.

Por exemplo, uma agência pode identificar que um cliente recebe muitas ligações de potenciais consumidores fazendo as mesmas perguntas. Uma recepcionista com IA pode ser treinada para responder a essas dúvidas, coletar informações básicas, qualificar a solicitação e agendar um compromisso.



Isso cria uma oferta de serviços mais completa. A agência deixa de ser responsável apenas por levar visitantes ao site. Ela também pode ajudar o cliente a responder a esses visitantes e convertê-los em clientes.







As recepcionistas virtuais baseadas em inteligência artificial estão entre as soluções mais úteis e acessíveis para empresas que atendem clientes em nível local.



Ao contrário dos sistemas telefônicos convencionais, que funcionam por meio de menus e opções numéricas, uma recepcionista com IA consegue manter conversas mais naturais com quem realiza a ligação. Conforme os recursos da plataforma e a forma como ela foi configurada, a tecnologia pode esclarecer dúvidas frequentes, apresentar serviços, registrar informações de contato, direcionar chamadas, marcar horários e oferecer atendimento mesmo fora do expediente.



Esse tipo de solução pode trazer benefícios especialmente para negócios que recebem grande parte de seus clientes pelo telefone, como empresas de manutenção e serviços residenciais, clínicas médicas e odontológicas, escritórios jurídicos, imobiliárias, oficinas e empresas automotivas, salões de beleza, espaços de bem-estar, restaurantes, hotéis e outros prestadores de serviços profissionais da região.



Nesses segmentos, uma chamada não atendida pode significar a perda de um novo cliente ou de uma oportunidade de venda. Com uma recepcionista virtual, a empresa consegue oferecer uma resposta imediata mesmo quando a equipe está ocupada, ausente ou indisponível.

Ela não deve necessariamente ser vista como uma substituta completa das recepcionistas humanas. Em vez disso, pode funcionar como uma camada adicional de suporte, lidando com conversas repetitivas e permitindo que a equipe se concentre em situações que exigem atenção pessoal.



A Nona Digital Marketing, agência de marketing para brasileiros nos EUA, é um exemplo de como uma agência de com foco em SEO pode ampliar seu papel no processo de aquisição de clientes.

Como agência que trabalha com empresas interessadas em SEO em Orlando, a Nona Digital Marketing está bem posicionada para compreender os desafios que as empresas locais enfrentam ao tentar gerar e converter leads.

O desenvolvimento da NonaCall, sua própria plataforma de recepcionista com IA, reflete uma mudança mais ampla no mercado. Em vez de depender exclusivamente de produtos de automação de terceiros, as agências estão começando a criar ferramentas próprias que podem ser integradas aos serviços já oferecidos.



“Entendemos que atrair potenciais clientes resolvia apenas uma parte do problema”, declarou Guilherme Luiz Ferreira, proprietário da Nona Digital Marketing, ao Gazeta News. “As empresas também precisam contar com um processo eficiente para responder aos contatos, dar continuidade ao atendimento com agilidade e converter essas oportunidades em clientes. Foi justamente para atender a essa necessidade que criamos a NonaCall.”



Para a Nona Digital Marketing, a plataforma pode conectar duas etapas importantes do crescimento de uma empresa.

A primeira etapa é a visibilidade. O SEO ajuda uma empresa a aparecer quando potenciais clientes procuram produtos ou serviços.



A segunda etapa é a resposta. A NonaCall foi desenvolvida para ajudar as empresas a interagir com as pessoas que ligam depois de conhecer a marca por meio de mecanismos de busca, publicidade, indicações ou outros canais de marketing.



Ao conectar o marketing à comunicação automatizada com clientes, a agência pode oferecer uma solução mais abrangente.



O beta fechado da NonaCall está previsto para Agosto de 2026. A plataforma já está aceitando empresas em sua lista de espera, com vagas limitadas para acesso antecipado, integração assistida e condições especiais de lançamento para participantes selecionados.

Além de oferecer preços competitivos, espera-se que a NonaCall se diferencie por suas integrações. A plataforma foi projetada para se conectar ao número de telefone comercial existente da empresa, ao WhatsApp Business, a calendários, sistemas de CRM e outras ferramentas empresariais com IA. Isso permite gerenciar conversas com clientes, compromissos, informações de leads e relatórios de desempenho em um fluxo de trabalho mais unificado.







O setor de SEO é marcado por uma concorrência intensa, já que muitas agências trabalham com ofertas bastante parecidas, reunindo serviços como produção de conteúdo, otimização interna de páginas, construção de backlinks, SEO local e acompanhamento por relatórios periódicos.



Nesse cenário, desenvolver uma solução própria baseada em inteligência artificial pode se tornar uma forma relevante de diferenciação. Em vez de disputar clientes apenas por preço, reputação ou quantidade de serviços oferecidos, a agência passa a disponibilizar uma tecnologia integrada à rotina da empresa contratante.



Essa mudança também pode fortalecer e ampliar o relacionamento com o cliente. Enquanto o SEO geralmente é percebido como uma estratégia de marketing, uma recepcionista com IA pode assumir uma função mais abrangente, atuando tanto na geração de oportunidades quanto no suporte às operações diárias.

A ferramenta pode contribuir para respostas mais rápidas, diminuir a perda de potenciais clientes, facilitar o atendimento de um número maior de chamadas e proporcionar uma experiência mais padronizada e eficiente ao consumidor.



Do ponto de vista comercial, a criação de um software próprio abre novas possibilidades de monetização recorrente. A agência pode trabalhar com assinaturas mensais, oferecer planos variados conforme o volume de uso ou integrar a solução de inteligência artificial a pacotes de SEO e geração de leads.







A inteligência artificial está criando novas oportunidades para as agências de SEO ampliarem seus serviços e entregarem resultados ainda mais completos. Além de atrair visitantes, essas empresas podem usar a tecnologia para agilizar o atendimento, organizar leads e aumentar as chances de conversão.



Embora a inteligência artificial deva impactar mais da metade dos empregos nos EUA, ela também pode contribuir para a criação de novas funções, processos mais eficientes e melhores experiências para clientes e empresas.



Ao investir na NonaCall, a Nona Digital Marketing reforça essa evolução, combinando SEO e automação para ajudar seus clientes a conquistar e aproveitar mais oportunidades de negócio.

