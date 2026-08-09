Gazeta Talks estreia com conversa sobre imigração nos EUA

O Gazeta Brazilian News lançou o Gazeta Talks, novo programa editorial que já teve seu primeiro episódio publicado no canal oficial da Gazeta no YouTube. A estreia marca uma nova frente de conteúdo do veículo, com foco em entrevistas e temas de interesse da comunidade brasileira.

No episódio de abertura, a jornalista Fernanda Cirino conversa com a advogada de imigração Haydee Nascimento sobre mudanças recentes nas leis de imigração dos Estados Unidos e os reflexos dessas alterações para brasileiros que vivem na Flórida e em outros estados.

Imigração em pauta para brasileiros nos EUA

O tema escolhido para a estreia dialoga com uma linha editorial já frequente na Gazeta, que nos últimos anos publicou conteúdos sobre política migratória, Real ID, ações do ICE e efeitos de decisões do governo americano para imigrantes. A proposta do programa é oferecer explicações em linguagem acessível e aproximar o público das discussões mais recentes.

Haydee Nascimento aparece em fontes públicas como advogada de imigração em Boca Raton, com atuação em processos relacionados a vistos, cidadania e orientação jurídica para estrangeiros. A participação reforça o caráter informativo da conversa, voltada principalmente a quem busca entender melhor o cenário legal atual.

Nova fase editorial da Gazeta

A Gazeta Brazilian News é um veículo voltado à comunidade brasileira no sul da Flórida, com sede em Deerfield Beach e atuação desde 1994. Além do site, o jornal mantém presença em plataformas como Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, ampliando a distribuição dos conteúdos produzidos pela redação.

Com o Gazeta Talks, a publicação aposta em um formato que combina entrevista, análise e serviço, em um momento em que a imigração segue como um dos assuntos mais sensíveis para brasileiros nos Estados Unidos. A expectativa é que o novo programa ajude a esclarecer dúvidas e a contextualizar possíveis impactos das mudanças em curso.