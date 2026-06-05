Trump prometeu combater o crime em Minneapolis, mas número de processos despencou

Revisão da Reuters mostra queda acentuada em acusações federais enquanto agentes e promotores foram redirecionados para ações de imigração

A ofensiva do governo Donald Trump contra a imigração em Minnesota acabou provocando uma forte redução nas investigações e acusações federais relacionadas a crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de armas e violência organizada, segundo uma análise da Reuters baseada em registros judiciais e entrevistas com autoridades.

Entre janeiro e o fim de abril deste ano, promotores federais apresentaram apenas oito acusações ligadas a armas ou drogas no estado — contra 77 no mesmo período do ano passado. No total, o número de processos federais por crimes graves caiu pela metade, passando de cerca de 180 para apenas 90 casos.

Grande parte da estrutura federal foi redirecionada para operações de imigração em Minneapolis, onde milhares de agentes participaram de ações para localizar e deportar imigrantes. Segundo autoridades locais e ex-integrantes das forças de segurança, investigadores deixaram grupos de combate ao tráfico e gangues para atuar em operações migratórias.

O impacto também atingiu o Ministério Público Federal em Minnesota. De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, aproximadamente metade dos promotores da unidade deixou seus cargos nos últimos meses. Entre as saídas estariam cinco dos seis supervisores da divisão criminal.

A procuradora do condado de Hennepin, Mary Moriarty, afirmou que investigadores federais passaram a encaminhar casos complexos para autoridades estaduais devido à falta de estrutura federal.

“Não dá para dizer que tráfico sexual e tráfico de drogas são menos importantes do que pessoas protestando dentro de uma igreja”, afirmou Moriarty. “Isso afeta diretamente a segurança pública.”

A Reuters também identificou que dezenas de pessoas foram processadas por protestos contra as operações migratórias, incluindo 39 acusados de interromper um culto religioso durante manifestações. Outros 17 casos federais envolveram crimes migratórios, como retorno ilegal ao país após deportação.

O governo Trump rebateu as críticas. A porta-voz do Departamento de Justiça, Natalie Baldassarre, afirmou que o apoio às ações migratórias “não comprometeu” a capacidade de investigar outros crimes. Já a Casa Branca declarou que o presidente tomou “medidas necessárias” para combater imigração ilegal e fraudes em Minnesota.

Especialistas em segurança pública alertam, no entanto, que a mudança de foco pode ter efeitos duradouros. Segundo eles, autoridades estaduais dependem da estrutura federal para investigar organizações criminosas complexas e crimes interestaduais.

Um dos exemplos citados foi o encerramento de um caso federal contra um homem acusado de posse ilegal de arma após promotores perderem prazos processuais. Em outro episódio recente, o governo federal pediu para abandonar um caso de roubo de carro com mortes para que a acusação fosse conduzida pela Justiça estadual.

Enquanto isso, autoridades locais relatam preocupação com o enfraquecimento das operações tradicionais de combate ao crime em Minneapolis.

Fonte: Reuters