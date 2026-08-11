Rio terá dia de temperatura em declínio com chuva e mar de ressaca

Tempo instável no Rio nesta terça-feira

O Sistema Alerta Rio prevê céu encoberto e chuva fraca a moderada isolada para esta terça-feira (11) na capital fluminense. A umidade transportada do oceano para o continente segue influenciando o clima, mantendo a sensação de frio ao longo do dia.

A temperatura entra em declínio e deve variar entre mínima de 16°C e máxima de 23°C. Os ventos ficam de fracos a moderados, com rajadas que podem chegar a 51,9 km/h, reforçando a sensação de tempo fechado na cidade.

Marinha emite aviso de ressaca

A Marinha do Brasil informou que o aviso de ressaca do mar segue até o final da noite desta terça-feira. As ondas podem alcançar até 2,5 metros de altura e atingir a orla do Rio, exigindo atenção redobrada de moradores e visitantes.

O Centro de Operações Rio recomenda evitar banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com ressaca. Também orienta a população a não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa. Em caso de acidentes no mar, a orientação é não tentar resgatar vítimas por conta própria e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Quarta-feira também será fria

Para a quarta-feira (12), a previsão indica predomínio de céu nublado e chuva fraca e isolada na madrugada e no início da manhã. A umidade trazida pelo oceano continuará sustentando o cenário de instabilidade na cidade.

A temperatura seguirá em declínio, com mínima em torno de 14°C e máxima de 22°C. A tendência é de mais um dia frio para o carioca, com condições típicas de tempo fechado e pouca abertura de sol.