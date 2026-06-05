Imprensa internacional repercute convocação de Neymar para a Copa de 2026

Jornais da Europa destacaram o retorno de Neymar à Seleção Brasileira e a forte reação dos torcedores à lista de Ancelotti

Imprensa internacional destaca retorno de Neymar

A convocação de Neymar para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, nos Estados Unidos e no México, ganhou enorme repercussão na imprensa internacional. Veículos da Europa ressaltaram não apenas o retorno do atacante, mas também a reação emotiva dos torcedores no Brasil após o anúncio da lista de Carlo Ancelotti.

O jornal britânico The Sun afirmou que os brasileiros “enlouqueceram” com a presença de Neymar entre os convocados e classificou o momento como um “conto de fadas”. Segundo a publicação, a inclusão do jogador provocou cenas de alegria nas ruas do país, encerrando semanas de especulação sobre uma possível volta à Seleção.

Repercussão na Europa e debate sobre a lista

Além do The Sun, o The Guardian também deu destaque ao nome de Neymar e chamou atenção para a ausência de João Pedro, do Chelsea. O jornal observou que o atacante era visto como uma das novidades mais aguardadas, mas acabou fora da relação final, enquanto Ancelotti priorizou nomes como Vinícius Júnior, Rayan e Igor Thiago para o setor ofensivo.

A escolha do treinador italiano reforçou o impacto da convocação e abriu debate sobre os critérios adotados para a formação do grupo. Já o jornal espanhol El País descreveu Neymar como “o outro homem do dia” e lembrou que, aos 34 anos, o jogador vive o sonho de disputar mais uma Copa, mesmo após um longo período marcado por lesões e afastamento da Seleção.

Neymar volta ao centro das atenções

O El País também recuperou uma análise de Tostão sobre a polarização em torno do nome de Neymar no Brasil. A discussão envolve, de um lado, a expectativa de quem acredita no poder decisivo do atacante e, de outro, a dúvida de quem questiona sua capacidade de assumir um papel secundário em campo.

A cerimônia da CBF, realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, também chamou atenção da imprensa estrangeira. O evento foi tratado como um grande espetáculo, transmitido ao vivo, enquanto a trajetória de Neymar até a convocação foi descrita como uma longa caminhada marcada por problemas físicos e meses de incerteza.

Na França, o Le Monde afirmou que o processo de retorno mobilizou o país por meses e lembrou que o atacante ficou mais de dois anos e meio sem defender a Seleção. Veículos como Sport Bild, Spiegel e Vanguardia também trataram a convocação como um momento simbólico, visto por muitos como uma possível “última dança” do craque em Copas do Mundo.