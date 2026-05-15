Super A Atacadista vai ocupar antigo Líder em São José

Rede do Grupo Angeloni prepara nova unidade em ponto estratégico da BR-101, com abertura prevista para 2026

Nova unidade no bairro Picadas do Sul

O supermercado Líder Atacadista, em São José, dará lugar a uma nova unidade do Super A Atacadista. A operação será instalada no mesmo endereço, no bairro Picadas do Sul, às margens da BR-101, em um ponto considerado estratégico para atender consumidores da região.

O imóvel fica no quilômetro 210 da rodovia e já está em fase de projeto e adequações para receber a estrutura da rede de atacarejo. A escolha do local reforça a aposta em um espaço com grande circulação de veículos e fácil acesso para moradores da cidade e de bairros próximos.

Estrutura e atendimento ao cliente

A nova loja terá 3.500 metros quadrados dedicados à área de vendas, com proposta de oferecer mais agilidade no atendimento e maior conforto ao público. O formato também busca atender quem faz compras rápidas e quem procura volumes maiores, característica típica do atacarejo.

Outro destaque será o estacionamento para 200 veículos, ampliando a conveniência para clientes que circulam pela BR-101 e para consumidores da Grande Florianópolis. A expectativa é que a unidade ajude a fortalecer o fluxo comercial da região e a atrair diferentes perfis de compradores.

Expansão do Super A em Santa Catarina

A unidade de São José faz parte do plano de expansão do Super A Atacadista em Santa Catarina. Com a inauguração, a rede chegará à sexta operação no estado, consolidando presença em cidades como Florianópolis, Blumenau, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul e Araranguá.

Segundo o presidente do Grupo Angeloni, José Augusto Fretta, a nova loja deve gerar impacto positivo na economia local, com preços acessíveis, promoções diárias e contribuição para a movimentação do comércio regional. A abertura também tende a abrir espaço para geração de empregos, embora dependa da conclusão das obras e da adaptação do imóvel aos padrões da marca.

O cronograma prevê inauguração ainda no primeiro semestre de 2026. Até lá, o espaço passará pelos ajustes necessários para receber a identidade visual e o modelo operacional do Super A Atacadista.