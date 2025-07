Trump diz que governo estuda "passe temporário" para imigrantes em setores como agricultura e hotelaria

O ex-presidente Donald Trump afirmou em entrevista à Fox News que sua administração está desenvolvendo um tipo de "passe temporário" para imigrantes que atuam em setores específicos, como a agricultura. A proposta surge em meio a críticas de empresários e fazendeiros que reclamam da perda de trabalhadores essenciais em meio às ações de deportação promovidas pelo governo.

“Estamos trabalhando nisso agora. Vamos criar algo como um passe temporário em que as pessoas paguem impostos, e o fazendeiro tenha certo controle, em vez de você chegar e levar todo mundo embora”, disse Trump na entrevista exibida no programa “Sunday Morning Futures”.

Trump mencionou casos em que agentes migratórios foram a fazendas e detiveram trabalhadores que estavam há décadas no país. “Essas pessoas trabalharam por 15 ou 20 anos, são boas. Talvez tenham entrado de forma irregular, mas não são criminosos”, disse, defendendo que os próprios empregadores tenham autonomia para manter esses trabalhadores.

Apesar do discurso conciliador, o Departamento de Segurança Interna (DHS) reforçou que o governo não pretende criar “zonas seguras” para empresas que, segundo o órgão, “abrigam criminosos violentos” ou tentam minar o trabalho do ICE (agência de imigração). A política oficial permanece sendo de tolerância zero contra a imigração ilegal.

Em junho, Trump já havia comentado que políticas atuais estavam prejudicando setores como agricultura, hotelaria e lazer. Pouco depois, o ICE chegou a suspender temporariamente as prisões em locais de trabalho nesses setores, mas a medida foi revertida dias depois.

Trump também sugeriu anteriormente a ideia de permitir que imigrantes indocumentados deixem o país e retornem legalmente, como forma de ajustar os programas de vistos temporários de trabalho (H-2A e H-2B).

Fonte: NBC