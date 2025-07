Tragédia em meio a operação federal: trabalhador rural morre após cair de telhado durante ação do ICE na Califórnia

Um trabalhador rural morreu após cair de uma altura de cerca de nove metros durante uma operação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) em uma fazenda da Califórnia, na última quinta-feira (20). Jaime Garcia, identificado pela família como o único provedor de sua casa, teria tentado fugir ao avistar agentes federais, segundo parentes. Ele caiu do telhado de uma estufa e sofreu ferimentos graves, vindo a falecer dois dias depois.

O caso ocorreu na Glass House Farms, no condado de Ventura, em meio a uma série de grandes operações migratórias no sul da Califórnia que resultaram em confrontos entre manifestantes e agentes federais. Em comunicado, o Departamento de Segurança Interna afirmou que Garcia não estava sendo perseguido por autoridades no momento da queda e que o ICE solicitou resgate médico imediatamente após o incidente.

Familiares, no entanto, responsabilizam a operação pelo ambiente de medo e caos que teria levado Garcia a tentar escapar. Em publicação nas redes sociais, eles denunciaram que "Jaime não era apenas um trabalhador rural, era um ser humano que merecia dignidade". O sindicato United Farm Workers também criticou a abordagem da operação e pediu investigações. Uma campanha online foi lançada para apoiar a família do trabalhador.

