Brasileiro segue preso nos EUA mesmo após pagar fiança; esposa grávida denuncia falta de respostas

O artista visual brasileiro Guilherme Lemes Cardoso e Silva, de 35 anos, permanece detido nos Estados Unidos mesmo após o pagamento integral da fiança. Preso no dia 11 de julho pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), na Califórnia, ele foi acusado de estar em situação migratória irregular, apesar de estar legalmente casado com uma cidadã americana e em processo de solicitação de green card.

Segundo a esposa, Rachel Leidig, grávida de sete meses, o juiz determinou a liberação de Guilherme no dia 29, após o pagamento da fiança. No entanto, ele foi transferido para uma prisão estadual em Washington, sob novas alegações não esclarecidas. Ela afirma que não teve acesso a informações claras e que o telefone do marido, com o qual ele gravava a abordagem da prisão, “desapareceu”.

O caso levantou críticas ao sistema de imigração norte-americano, que Rachel classifica como "quebrado e racista". A família afirma que Guilherme foi abordado com violência e sem mandado formal, e que ele não tem antecedentes criminais. Além disso, denuncia más condições de detenção e falta de transparência.

Rachel teme que o marido permaneça preso até que consigam nova representação jurídica no estado de Washington, fora da jurisdição de seu atual advogado. Com dificuldades financeiras e emocionais, ela conta com o apoio de amigos e uma vaquinha online para custear os gastos legais e manter a família.

