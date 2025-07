Alvo de Trump, Pix Internacional avança nos EUA e já permite compras em reais no comércio local

Mesmo sob investigação do governo dos Estados Unidos e alvo de críticas do ex-presidente Donald Trump, o Pix acaba de dar um passo inédito em sua internacionalização: turistas brasileiros já podem fazer compras nos EUA pagando em reais, diretamente pelo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, com conversão cambial em tempo real.

A novidade, chamada Pix Internacional, é resultado de uma parceria entre a PagBrasil, fintech nacional, e a Verifone, empresa americana responsável por maquininhas de pagamento em 75% dos maiores varejistas dos EUA. A solução já está disponível em pontos de venda no país.

Agora, o consumidor brasileiro poderá escanear um QR Code gerado na maquininha do lojista americano, visualizar o valor da compra convertido para reais — já com o IOF incluído — e concluir o pagamento instantaneamente pelo aplicativo do seu banco no Brasil. O lojista recebe em dólares, e a transação, além de rápida, elimina riscos de contestação e tem custo menor do que pagamentos com cartão.

A novidade deve beneficiar diretamente os quase 2 milhões de brasileiros que visitam os EUA por ano, com expectativa de crescimento para os próximos eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2026.

O avanço, no entanto, ocorre em meio a uma disputa política. Um relatório do Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR) alega que o Pix prejudica a competitividade de empresas americanas ao ser um serviço favorecido pelo governo brasileiro, dificultando a atuação de plataformas como Google Pay e Apple Pay no país.

Mesmo assim, o Pix continua em expansão e, só em 2023, movimentou mais de R$ 26 trilhões em transações no Brasil. Para as empresas envolvidas, o momento é estratégico: a solução atende uma demanda crescente por pagamentos rápidos, seguros e sem tarifas abusivas — e oferece, ao varejo americano, um atrativo a mais para consumidores brasileiros.

Fonte: O Globo