YouTube lança tecnologia de IA para identificar usuários adolescentes

O YouTube anunciou que começará a implementar uma nova tecnologia de estimativa de idade, alimentada por inteligência artificial, com o objetivo de identificar usuários com menos de 18 anos. Segundo a plataforma, a iniciativa busca proteger adolescentes de conteúdos considerados prejudiciais.

A ferramenta analisará o tipo de vídeos assistidos, suas categorias e o tempo de existência da conta para estimar a idade real do usuário — independentemente da data de nascimento informada. Caso o sistema determine que o usuário tem menos de 18 anos, serão aplicadas restrições, como bloqueio de publicidade personalizada e limitação do consumo repetitivo de certos tipos de conteúdo. Usuários que forem identificados incorretamente poderão corrigir o erro enviando um documento de identidade.

Apenas usuários considerados ou verificados como maiores de 18 anos poderão acessar conteúdos restritos por idade. A tecnologia já está sendo utilizada com sucesso em outros mercados, embora o YouTube não tenha informado quais. Nos EUA, ela será testada inicialmente em um grupo pequeno de usuários antes de ser ampliada.

O recurso foi anunciado pela primeira vez em fevereiro pelo CEO do YouTube, Neal Mohan, e complementa outras iniciativas de segurança da plataforma, como as contas supervisionadas, que permitem aos pais acompanhar as atividades de seus filhos. De acordo com uma pesquisa recente do Pew Research Center, o YouTube é a rede social mais popular entre adolescentes: 90% dos jovens entre 13 e 17 anos usam a plataforma, à frente do TikTok, com 63%.

Apesar das medidas de segurança, o YouTube tem ajustado suas políticas desde o retorno de Donald Trump à presidência, dando mais ênfase à “liberdade de expressão” do que à moderação de conteúdo, segundo reportagem do New York Times.

Fonte: CBS