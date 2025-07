Aprovados em concurso de perito médico federal devem escolher lotação

Os aprovados no concurso para perito médico federal do Ministério da Previdência Social (MPS) já podem escolher as cidades onde desejam trabalhar.

O edital – que traz a convocação dos aprovados para que indiquem os locais por ordem de preferência – foi publicado no Diário Oficial da União, desta quinta-feira (26)

. Quem não fizer a indicação das cidades período, perderá este direito. Não haverá segunda chamada, avisa o órgão.

O endereço eletrônico de cada um dos estados está disponível no anexo II do edital publicado.

Novas vagas

De acordo com o Ministério da Previdência Social, a distribuição destas vagas, por estado, foi feita de acordo com a necessidade dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerando o tempo médio de espera por uma perícia médica.

Por ordem de prioridade, as vagas estão distribuídas pelas regiões brasileiras, da seguinte forma:

1. Nordeste, que conta com o maior número de vagas: 159;

2. Norte, com 42 vagas;

3. Sudeste, com 19 vagas;

4. Centro-Oeste, 22;

5. Sul, 8.

Quase 14 mil candidatos participaram das provas do concurso, realizado em fevereiro.