Senado cria comissão para tratar de tarifas com Congresso dos EUA

A comissão será responsável por representar institucionalmente o Senado junto ao Congresso dos EUA, com foco no diálogo político de alto nível e na defesa dos interesses estratégicos do Brasil em temas como comércio exterior, investimentos, cadeias produtivas, agricultura e segurança jurídica, diz nota conjunta da presidência do Senado e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.