Embaixador diz que Martins não embarcou para EUA com Bolsonaro em 2022

Não viajou, isso confirmo, afirmou o embaixador ao ser questionado pela defesa de Martins.

Martins foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como integrante de uma trama golpista cujo objetivo seria manter Bolsonaro no poder mesmo com derrota nas eleições de 2022.

que seria responsável, entre outras ações estratégicas, por produzir uma minuta de decreto golpista.

A

encontrada na nuvem de dados de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator da trama golpista, e na qual constava o nome de Martins.

Ao requisitar a prisão de Martins, a PF afirmou que, apesar de constar nessa lista encontrada com Cid, não havia registro de saída ou entrada do ex-assessor no país.

A defesa de Martins sempre negou que ele tivesse premeditado uma fuga relacionada a uma tentativa de golpe de Estado e acusa a PF de ter induzido Moraes a erro para que o ex-assessor fosse preso.

Os

, que constaria em sistema de imigração norte-americano, mas que teria sido forjado, conforme sustenta a defesa.

O

