Morre aos 65 anos a produtora de cinema Zita Carvalhosa

Desde cedo muitas manifestações carinhosas foram publicadas nas redes sociais. Zita Carvalhosa portava sempre algo de primaveril, para a vida dos próximos e para o cinema brasileiro. Catalisar jovens talentos foi seu maior e raro dom, disse Amir Labaki, diretor do festival É Tudo Verdade.

O Ministério da Cultura lamentou a partida de Zita É com pesar que o MinC recebe a notícia da morte da produtora cultural Zita Carvalhosa, Zita foi uma das mais importantes vozes na valorização de curtas-metragens no Brasil.

A Spcine , empresa paulista de cinema, diz que Zita é inspiração para quem acredita no poder transformador do cinema Zita foi uma das vozes essenciais para a criação da Spcine e integrava o nosso comitê consultivo, contribuindo com sua visão generosa, crítica e comprometida com a diversidade e o fortalecimento do setor.

>> Siga o canal da

no WhatsApp

Tida pelos amigos como uma profissional incansável, obstinada, inspiradora e pioneira,

o primeiro a oficializar a partida da produtora logo cedo em rede social .