Prêmio Inspirar abre inscrições para projetos de lideranças femininas

Pela primeira vez, a premiação será exclusiva para mulheres negras (cisgênero ou transgênero). O prêmio tem foco especial em projetos desenvolvidos na Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Distrito Federal e cidades do Mato Grosso e do interior de São Paulo. Para fazer a inscrição basta entrar no site para ler o regulamento, reunir a documentação necessária e preencher o formulário.

O Prêmio Inspirar não é apenas uma premiação, mas um movimento que reconhece o poder transformador da cultura quando liderada por mulheres. Quando uma mulher transforma sua realidade através da arte, ela inspira outras a fazerem o mesmo, diz a gerente da Baluarte, Bárbara Arraes. Em cinco anos de existência, o projeto reconheceu e potencializou dezenas de mulheres em diversos estados, gerando impacto direto em muitas vidas.

Segundo a organização, com o tema Ciclo Infinito Inspirar, a 5ª edição celebra o poder transformador da arte com força propulsora de justiça social, ancestralidade e resistência. O conceito desta edição se desdobra em oito atos interligados: Inspirar Criar Resistir Realizar Empoderar Multiplicar Encantar Sonhar representando o fluxo contínuo de ação e renovação promovido pelas mulheres em seus territórios.

ODS

Avaliação dos projetos

As propostas serão avaliadas por um comitê técnico e por especialistas externas, com base em quatro pilares fundamentais: Inspiração, que diz respeito ao potencial de mobilização e à capacidade de replicar soluções criativas; Transformação, relacionada ao impacto social gerado no território; Articulação, que analisa o grau de conexão com atores locais e redes de apoio; e Diversidade e Criatividade, que valoriza a inovação e a pluralidade cultural das ações propostas.

O público poderá participar do processo de escolha por meio da votação on-line, aberta a partir de 30 de outubro, no site do Prêmio Inspirar. Das 16 iniciativas contempladas, duas serão definidas por mérito cultural e as demais por decisão popular. As vencedoras serão anunciadas durante uma cerimônia de premiação, prevista para o fim deste ano.

Premiação