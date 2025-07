Em parceria, EBC e IFPR inauguram rádio educativa no Paraná

A cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná, passa a contar com um novo canal de informação, cultura e cidadania: a Rádio Educativa IFPR - 106.3 FM.

O evento de inauguração contou com a presença de representantes da

, do IFPR, do governo federal, autoridades locais, comunidade acadêmica e parceiros da comunicação pública. Para o gerente executivo de Planejamento e da Rede Nacional de Comunicação Pública da

, David Lopes, a novidade reforça o papel da empresa na promoção da comunicação pública de qualidade.

A EBC tem orgulho de fazer parte desta jornada, oferecendo conteúdo e expertise em comunicação pública, com o compromisso de informar, educar e promover a cultura em parceria com o IFPR, afirmou Lopes.

Para viabilizar o projeto, a

ofereceu suporte técnico e cedeu a programação da Rádio Nacional. O IFPR, por sua vez, é responsável pela programação local e pela implantação da infraestrutura técnica, que inclui transmissor de 300 watts, antena, sistema de climatização, equipamentos de recepção via satélite e estúdio de produção.

Instalada no campus do IFPR em Paranaguá, a rádio será operada pela instituição e terá uma programação que combina conteúdos da Rádio Nacional com produções regionais e universitárias. O novo canal se propõe a ser um espaço dinâmico de comunicação pública, formação de estudantes, projetos pedagógicos e atividades de extensão.