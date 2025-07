Mais antigo bloco do Rio, Cordão da Bola preta é patrimônio estadual

O título foi publicado nesta quinta-feira (24) no Diário Oficial, demonstrando a importância do bloco para o carnaval e a cultura fluminense.

Não há como falar de Carnaval sem lembrar do Cordão da Bola Preta. É um bloco centenário, referência de alegria e de cultura para o povo fluminense e todos os foliões que vêm ao Rio aproveitar a festa. Essa é uma homenagem mais do que merecida à agremiação, aos seus fundadores e integrantes e, claro, ao Carnaval do Rio, disse Cláudio Castro.