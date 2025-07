PM mata homem em discussão de trânsito em Mauá

Um policial militar foi preso em flagrante, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, após matar um motorista em uma discussão de trânsito no último domingo (27). O motorista, um mecânico de 38 anos, morreu no local, a avenida Barão de Mauá, uma das principais vias do município.

Também estava no veículo da vítima uma criança de 9 anos, que foi baleada. A criança foi socorrida e levada ao Hospital Mário Covas, onde permanece internada.

Conforme a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, o policial compareceu, por vontade própria, a uma companhia da corporação e foi levado ao 1º Distrito da Polícia Militar de Mauá, onde prestou depoimento acompanhado de seu advogado.

A Corregedoria da Polícia Militar foi chamada e acompanhou o registro da ocorrência. O agente, que deve responder por homicídio e tentativa de homicídio, está detido no presídio Romão Gomes à disposição da Justiça.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia