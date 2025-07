Itália vira, faz 3 a 1 e Brasil fica com o vice na Liga das Nações

Por um set, o Brasil sonhou. No entanto, a

ao vencer os três seguintes e fechar a final em 3 a 1 (22-25, 25-18, 25-22, 25-22), neste domingo (27), em Lódz, na Polônia.

As italianas mostraram a força que as levou a

. Já o

, depois de 2019, 2021 e 2022. O

.

No primeiro set, o Brasil mostrou um poder de reação impressionante. Na reta final, a equipe perdia 21 a 17, mas emendou sete pontos consecutivos e conseguiu a virada para fechar em 25 a 22.

Na segunda parcial, a Itália conseguiu reagir e fechar sem maiores problemas por 25 a 18.

Os dois últimos sets tiveram roteiro parecido e placar idêntico. O Brasil correu atrás da Itália e por vezes conseguiu pontuar em sequência para até tomar a liderança no placar, no entanto as italianas logo encontravam o rumo e deslancharam na parte final.

Ambos os sets terminaram em 25 a 22 e, num ataque de Antropova, a Itália garantiu a vitória e o título.

A oposta, aliás, foi a principal pontuadora da final, com 18 pontos. Pelo Brasil, quem mais pontuou foi Gabi, com 15.

Mais cedo, a Polônia derrotou o Japão por 3 sets a 1 (25-15, 24-26, 25-16, 25-23) e ficou com o terceiro lugar na Liga das Nações.