União Europeia adia tarifas contra os EUA na esperança de acordo comercial

A União Europeia decidiu adiar a imposição de tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos, previstas para esta segunda-feira, em meio à tentativa de negociar um novo acordo comercial com o governo Trump. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o momento agora é de diálogo e que o bloco espera chegar a um entendimento até o dia 1º de agosto.

O adiamento ocorre um dia após o presidente Trump anunciar novas tarifas de 30% sobre produtos europeus a partir de agosto, alegando que o déficit comercial com o bloco representa uma ameaça à segurança nacional. Em carta enviada à UE, Trump criticou políticas tarifárias e barreiras comerciais que, segundo ele, prejudicam os EUA há décadas. A carta foi acompanhada de uma notificação similar ao México.

A UE, maior parceira comercial dos EUA, movimenta cerca de US$ 2 trilhões anuais em comércio de bens e serviços com os americanos. Caso o acordo não avance, as lideranças europeias afirmam que estão prontas para reativar as medidas retaliatórias. Os ministros de comércio dos 27 países da UE se reúnem nesta segunda-feira para discutir os próximos passos nas relações com Washington — e também com a China.

Fonte: CBS