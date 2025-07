Trump diz ter convencido Coca-Cola a usar açúcar de cana nos EUA

Presidente afirmou que conversou com a empresa e que ela aceitou substituir o xarope de milho em sua versão americana do refrigerante

O presidente Donald Trump afirmou, em publicação na rede Truth Social, que conseguiu convencer a Coca-Cola a usar açúcar de cana em sua versão do refrigerante vendida nos Estados Unidos. Fã declarado de Diet Coke, Trump escreveu: “Estive conversando com a Coca-Cola e eles concordaram. Será um ótimo movimento da parte deles.”

Procurada pela imprensa, a Coca-Cola respondeu em nota à CBS News que agradece o entusiasmo de Trump com a marca e que “novos lançamentos inovadores” serão anunciados em breve. No entanto, a empresa não confirmou diretamente a substituição do xarope de milho, atualmente usado na fórmula americana, pelo açúcar de cana — utilizado em versões do refrigerante produzidas fora dos EUA, como no México.

“Gostaria de agradecer a todos da Coca-Cola. Isso será uma grande mudança — vocês verão. É simplesmente melhor!”, escreveu Trump.

Apesar do entusiasmo, as ações da Coca-Cola recuaram levemente após a declaração: queda de 9 centavos (0,13%), fechando a US$ 69,27 na quarta-feira.

Fonte: CBS