Target encerra política de igualar preços com Amazon e Walmart após 12 anos

A rede varejista Target anunciou que vai encerrar, a partir de 28 de julho, a política de igualar preços com as concorrentes Amazon e Walmart — uma prática que vinha sendo adotada há 12 anos. A decisão marca o fim de uma estratégia que permitia aos clientes solicitar a equiparação de preços se encontrassem um item idêntico sendo vendido por um valor menor nesses sites rivais.

Segundo as regras vigentes até o fim deste mês, o consumidor podia apresentar a solicitação em até 14 dias após a compra, desde que o produto fosse exatamente igual em marca, tamanho, peso, cor e modelo, além de estar sendo vendido e entregue diretamente pela Amazon ou Walmart.

Com a nova política, os pedidos de igualação de preço serão aceitos apenas para produtos vendidos pela própria Target ou pelo site da empresa, Target.com. A justificativa da empresa para a mudança é que a maioria dos clientes solicitava a equiparação apenas com preços praticados pela própria rede, e não com concorrentes.

A política havia sido lançada em 2013, quando o então CEO Gregg Steinhafel afirmou que ela representava um "valor imbatível". Atualmente, outras grandes varejistas, como Best Buy e Home Depot, mantêm programas similares. Já o Walmart possui uma política de igualar preços, mas apenas com sua própria loja online.

A decisão da Target ocorre em um momento em que a empresa enfrenta dificuldades para impulsionar as vendas e o tráfego em suas lojas. No balanço do primeiro trimestre, divulgado em maio, a empresa reportou queda de quase 3% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior.

O CEO da Target, Brian Cornell, atribuiu o cenário a um ambiente “excepcionalmente desafiador”, apontando a queda na confiança do consumidor e incertezas econômicas, como tarifas, como fatores que impactam o desempenho da empresa. Outros varejistas também têm enfrentado desafios semelhantes, com consumidores mais cautelosos diante da atual conjuntura econômica. O Índice de Confiança do Consumidor, medido pelo Conference Board, caiu 5,4 pontos em junho — reflexo direto dessa cautela.

Fonte: CBS