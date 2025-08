Criação de empregos nos EUA desacelera drasticamente em julho; incerteza com Trump preocupa empresas

A economia dos Estados Unidos criou apenas 73 mil empregos em julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Departamento do Trabalho. Além disso, foram feitas revisões que eliminaram 258 mil postos de trabalho que haviam sido registrados em maio e junho. A taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,2%.

O desaquecimento do mercado de trabalho ocorre em meio à incerteza causada pelas políticas comerciais imprevisíveis do presidente Donald Trump. As tarifas de importação, os planos de deportações em massa e a redução na entrada de trabalhadores estrangeiros vêm pesando no planejamento de empresas. Com isso, muitas suspenderam contratações, mas evitam demissões em larga escala.

Especialistas destacam que o ritmo médio de contratações caiu 23% em relação ao ano passado e está 68% abaixo da média de 2021 a 2023, período de forte recuperação pós-pandemia. Setores como saúde e assistência social concentraram 63% dos novos empregos privados em 2025. Por outro lado, jovens e pessoas tentando reingressar no mercado enfrentam dificuldades crescentes, e o número de trabalhadores desmotivados subiu para 637 mil.

Apesar disso, os pedidos de seguro-desemprego seguem baixos, o que indica que, embora o mercado esteja esfriando, ainda não há uma onda de demissões.

Fonte: NBC