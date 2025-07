Casal é preso após deixar bebê em carro ligado para beber em bar na Flórida

Um casal de Palm Coast, na Flórida, foi preso na noite de sexta-feira (11) após deixar um bebê sozinho dentro de um carro ligado enquanto bebia em um bar. Segundo o comunicado do Departamento do Xerife do Condado de Flagler, a denúncia foi feita por testemunhas pouco depois das 22h.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o veículo destrancado, com as chaves na ignição e o motor ainda funcionando. No banco de trás, um bebê dormia em uma cadeirinha de carro que estava "imprópria e mal presa", de acordo com os agentes.

O carro pertencia a Clarisse Finnegan, de 28 anos, que estava no bar acompanhada do marido, Norman Finnegan Jr., de 60 anos. Ao ser abordada, Clarisse alegou ter ido ao bar apenas para usar o banheiro e pegar dinheiro com o marido para contratar cuidados infantis. No entanto, testemunhas afirmaram que o casal estava consumindo bebidas alcoólicas no local, e os relatos dos dois apresentaram contradições.

Ambos foram presos e acusados de negligência infantil sem causar danos físicos graves — uma infração considerada crime. Norman foi liberado após pagar fiança de US$ 2.500, enquanto Clarisse foi solta sob promessa de comparecimento à Justiça.

O Departamento de Crianças e Famílias da Flórida também abriu uma investigação sobre o caso.

Fonte: Click Orlando