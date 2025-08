Operação em segredo prende 48 suspeitos de crimes sexuais contra crianças na Flórida Central

Maior operação do tipo no estado mirou predadores que atuavam em plataformas como Snapchat; entre os presos, há estrangeiros que viajaram para cometer os abusos

Uma operação secreta de seis dias resultou na prisão de 48 pessoas suspeitas de crimes sexuais contra menores na Flórida Central, segundo anúncio feito nesta quarta-feira (24) pelo procurador-geral James Uthmeier. A ação, coordenada pelo gabinete do xerife do condado de Marion, é considerada a maior já realizada no estado com foco em predadores infantis online.

Ao todo, os suspeitos enfrentam 153 acusações que incluem aliciamento de menores pela internet, tráfico humano, uso de dispositivos eletrônicos para facilitar crimes, transmissão de material impróprio e outras violações. De acordo com as autoridades, os alvos usaram diversas plataformas de jogos e redes sociais para se aproximar das vítimas — com destaque para o Snapchat.

"Como pai, estou indignado com os crimes repugnantes que denunciamos hoje. Como procurador-geral, estou orgulhoso dos corajosos policiais por trás dessa operação histórica", disse Uthmeier. "Esses homens vieram atrás de nossas crianças, mas a polícia da Flórida e agentes federais estavam prontos para impedi-los antes que causassem qualquer dano."

A operação ocorre em meio a uma batalha judicial do estado contra o Snapchat. Em abril, Uthmeier processou a plataforma, acusando-a de violar uma lei aprovada em 2024 que impõe limites ao acesso de menores a redes sociais.

Entre as acusações, estão:

* Viagem para encontro sexual com menor (34 casos);

* Tráfico humano (5);

* Aliciamento de menor pela internet (48);

* Uso ilegal de dispositivo eletrônico para facilitar crime (40);

* Transmissão de material impróprio a menor (14);

* Outras acusações incluem resistência à prisão, crimes relacionados a drogas e violação de condicional.

As autoridades informaram ainda que pelo menos seis suspeitos vieram de outros países com a intenção de abusar sexualmente de crianças em território americano.

Fonte: NBC